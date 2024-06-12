Индия примет участие в мирной конференции по Украине

МИД Индии объявил об участии страны в мирной конференции по Украине

Власти Индии решили принять участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Об этом, как передает ТАСС, объявил на брифинге первый заместитель главы МИД страны Винай Кватра.

«Индия примет участие в мирном саммите на соответствующем уровне, рассмотрение этого вопроса сейчас идет», — заявил Кватра.

Представитель дипломатического ведомства также добавил, что решение о том, кто именно отправится в Швейцарию, пока не принято. Он пообещал озвучить эту информацию позднее.

Ранее сообщалось, что количество стран, планирующих принять участие в мирной конференции по Украине, снизилось с 93 до 78. По данным журналистов «Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций), побеседовавших с европейскими дипломатами, даже эта цифра может не стать окончательной и снизиться ближе к дате проведения мероприятия.