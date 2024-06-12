Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:26, 12 июня 2024Мир

Индия примет участие в мирной конференции по Украине

МИД Индии объявил об участии страны в мирной конференции по Украине

Фото: U.S. Department of State / Wikimedia

Власти Индии решили принять участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Об этом, как передает ТАСС, объявил на брифинге первый заместитель главы МИД страны Винай Кватра.

«Индия примет участие в мирном саммите на соответствующем уровне, рассмотрение этого вопроса сейчас идет», — заявил Кватра.

Представитель дипломатического ведомства также добавил, что решение о том, кто именно отправится в Швейцарию, пока не принято. Он пообещал озвучить эту информацию позднее.

Ранее сообщалось, что количество стран, планирующих принять участие в мирной конференции по Украине, снизилось с 93 до 78. По данным журналистов «Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций), побеседовавших с европейскими дипломатами, даже эта цифра может не стать окончательной и снизиться ближе к дате проведения мероприятия.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев поздравил сограждан с Днем России. Он опубликовал карту страны, включающую Украину

      Вяльбе назвала неприемлемым показ в России Олимпиады в Париже

      Суд ЕС отклонил иск ВЭБа о снятии санкций

      В Германии захотели отправлять женщин на обязательную военную службу

      Индия примет участие в мирной конференции по Украине

      НАТО разрешила Венгрии не участвовать в миссии на Украине

      В МИД отреагировали на задержание россиянки в Дании

      Беспилотник пытался атаковать российский регион

      Россияне смогут сами продавать заложенное по ипотеке имущество

      Стало известно о возвращении Смолова в «Краснодар»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше