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23:40, 12 июня 2024Бывший СССР

Командирам ВСУ придется согласовывать тезисы выступлений

«Страна.ua»: командиры ВСУ будут обязаны согласовывать тезисы выступлений

Фото: Stringer / Reuters

Командирам Вооруженных сил Украины (ВСУ) придется заранее согласовывать тезисы публичных выступлений, интервью и публикаций в блогах, сообщает «Страна.ua».

По данным издания, командиры и начальники структурных подразделений будут обязаны обращаться за утверждением тезисов в Управление стратегических коммуникаций ВСУ не позднее чем за трое суток до публикации. Уточняется, что соответствующий приказ был подписан недавно.

Ранее украинские командиры пожаловались на недостаточную подготовку поступающих в их распоряжение новобранцев. Их возмутило отсутствие у новичков базовых умений, в результате чего они вынуждены тратить недели, чтобы обучить стрельбе плохо подготовленных бойцов.

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      Марина Совина
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