Украинские командиры пожаловались на плохую подготовку новобранцев
Украинские командиры жалуются на недостаточную подготовку поступающих в их распоряжение новобранцев. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщает The Washington Post.
Американское издание отмечает, что офицеры возмущены отсутствием у новичков базовых умений, необходимых для участия в боевых действиях. Им приходится тратить недели, чтобы обучить стрельбе плохо подготовленных бойцов. При этом в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) катастрофически не хватает бойцов.
Журналисты предупреждают, что если командиры ВСУ будут неделями заниматься подготовкой новичков, то им будет сложно остановить продвижение Российской армии.
Подготовку в украинских учебных центрах назвали полной ерундой и предположили, что в случае прорыва российских военных под Часовым Яром единственное, что сможет сделать подготовленная таким образом пехота ВСУ — это умереть.
28 мая американское издание заявляло , что мобилизованные в ВСУ солдаты плохо экипированы и обладают низкой мотивацией.