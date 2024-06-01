Командиры ВСУ пожаловались на недостаточную подготовку новобранцев

Украинские командиры жалуются на недостаточную подготовку поступающих в их распоряжение новобранцев. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщает The Washington Post.

Американское издание отмечает, что офицеры возмущены отсутствием у новичков базовых умений, необходимых для участия в боевых действиях. Им приходится тратить недели, чтобы обучить стрельбе плохо подготовленных бойцов. При этом в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) катастрофически не хватает бойцов.

Журналисты предупреждают, что если командиры ВСУ будут неделями заниматься подготовкой новичков, то им будет сложно остановить продвижение Российской армии.

Подготовку в украинских учебных центрах назвали полной ерундой и предположили, что в случае прорыва российских военных под Часовым Яром единственное, что сможет сделать подготовленная таким образом пехота ВСУ — это умереть.

28 мая американское издание заявляло , что мобилизованные в ВСУ солдаты плохо экипированы и обладают низкой мотивацией.