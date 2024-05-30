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16:51, 30 мая 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о плохой подготовке мобилизованных

WP: украинские мобилизованные плохо экипированы, не мотивированы и не обучены

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мобилизованные в Вооруженные силы Украины (ВСУ) солдаты плохо экипированы, в массе своей не обучены военному делу и обладают низкой мотивацией. О плохой подготовке бойцов ВСУ рассказал в интервью для Washington Post (WP) неназванный украинский чиновник.

«Они [мобилизованные] не обучены, не мотивированы, не экипированы», — заявил источник издания.

Другой собеседник издания из украинского правительства добавил, что новый закон о мобилизации не позволяет создать из новых солдат ВСУ эффективные на фронте боевые единицы. По его словам, несмотря на все усилия властей, Киеву вряд ли удастся стать сильнее в военном отношении к следующему году.

Ранее в Киеве рассказали, что из-за мобилизации в городском метро будут реже ходить поезда. Согласно сообщению пресс-службы муниципального предприятия, метрополитен испытывает острую нехватку работников, из-за чего увеличатся интервалы движения поездов.

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      Глеб Палехов
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