Медведев поздравил граждан с Днем России картой, включающей Украину

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравил граждан с Днем России. Праздничный ролик опубликован в Telegram-канале политика.

«С Днем России!», — подписал Медведев видео, которое представляет собой разворачивающуюся карту России. Границы страны постепенно заполняют цвета государственного флага, начиная с Курил на востоке и постепенно доходит до западных границ.

При этом Украина вписана в российские границы, причем не только восточные области, но и Киев и западные регионы республики.

Ранее Медведев заявил, что Украина сегодня прямо управляется США и странами НАТО. Он подчеркнул, что государства также содержат Киев.