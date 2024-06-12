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09:43, 12 июня 2024Россия

Медведев опубликовал включающую Украину карту России

Медведев поздравил граждан с Днем России картой, включающей Украину

Кадр: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравил граждан с Днем России. Праздничный ролик опубликован в Telegram-канале политика.

«С Днем России!», — подписал Медведев видео, которое представляет собой разворачивающуюся карту России. Границы страны постепенно заполняют цвета государственного флага, начиная с Курил на востоке и постепенно доходит до западных границ.

При этом Украина вписана в российские границы, причем не только восточные области, но и Киев и западные регионы республики.

Ранее Медведев заявил, что Украина сегодня прямо управляется США и странами НАТО. Он подчеркнул, что государства также содержат Киев.

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      Варвара Кошечкина
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