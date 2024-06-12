В Европе нашли новый способ бороться с климатическими катастрофами

Европа запустила цифровую модель Земли для борьбы с климатическими катастрофами

Европа запустила цифровую модель Земли, которая призвана помочь в борьбе с последствиями изменения климата. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

Модель была создана в рамках инициативы Destination Earth. Она предназначена для симуляции и отслеживания экологических угроз, а также поиска решений для смягчения изменений климата на базе большого объема данных. Проект позволит властям заранее узнавать об экстремальных погодных явлениях и лучше готовиться к подобным угрозам.

Отмечается, что модель будет развиваться со временем. Цель — создать полную цифровую копию Земли. Авторы проекта рассчитывают, что этого удастся добиться уже к 2030 году.

Ранее был найден новый способ следить за пожарами. Проект «Земля касается каждого» создал экспериментальную карту ландшафтных пожаров Восточной Европы, на которую попала в том числе Россия.