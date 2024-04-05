Найден новый способ следить за пожарами

Создана экспериментальная карта ландшафтных пожаров в Восточной Европе

Проект «Земля касается каждого» создал экспериментальная карту ландшафтных пожаров Восточной Европы. Об этом сообщают «Ведомости».

Карта позволяет отслеживать ситуацию в десяти странах: России, Белоруссии, Украине, Болгарии, Венгрии, Молдавии, Польше, Румынии, Словакии и Чехии. Новый инструмент упростит сбор статистических данных и поиск причин природных пожаров.

Границы пожаров на карте определяются по общедоступным космическим снимкам среднего пространственного разрешения спутников Европейского космического агентства Sentinel 2. Благодаря этим фото можно узнать границы пройденной огнем площади с высокой точностью.

Способ отличается низкой оперативностью — спутники фотографируют земную поверхность примерно два раза в пять дней, но интервалы между безоблачными и бездымными снимками иногда могут исчисляться неделями. По этой причине карта не подходит для получения оперативной информации, которая помогла бы тушить пожары, а только для сбора аналитических данных. Она поможет оценить закономерности развития пожаров, их масштабы и последствия.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников предупредил о тяжелых природных пожарах в России в мае 2024 года.