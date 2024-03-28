Среда обитания
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13:39, 28 марта 2024Среда обитания

В России предрекли очень тяжелые природные пожары

Глава Рослесхоза предрек очень тяжелую ситуацию с природными пожарами в мае
СюжетПожары в России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Природные пожары в России в мае 2024 года будут очень тяжелыми. Такую ситуацию в стране предрек глава Рослесхоза Иван Советников на совещании «Леса России» на выставке-форуме «Россия», его слова приводит агентство РИА Новости.

По словам главы ведомства, масштабные бедствия может спровоцировать выжигание сухой травы на сельскохозяйственных землях. «Приближается май. По прогнозу, май будет очень тяжелым. И тут в полный рост встают наши традиционные проблемы: сельхозвыжигание и ландшафтные пожары», — заявил он.

Советников рассказал, что более чем в 90 процентах случаев природные пожары весной происходят из-за человеческого фактора. Он подчеркнул, что выжигание сухой прошлогодней травы на сельхозугодьях является абсолютно незаконным деянием и «никаких компромиссов быть не должно». В заключение глава ведомства отметил, что Рослесхоз будет незамедлительно обращаться в правоохранительные органы в ситуациях, когда регионы не справляются с полномочиями по борьбе с ландшафтными пожарами.

Ранее в этот же день вице-премьер Виктория Абрамченко спрогнозировала более пожароопасное лето в России в нынешнем году по сравнению с предыдущим. Она добавила, что сложности могут начаться уже в апреле, при этом некоторые регионы страны к ним не готовы.

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      Полина Кислицына
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