Москалькова раскрыла одну из главных проблем бойцов СВО

Омбудсмен Москалькова: более 6 000 бойцов СВО были уволены по семейным причинам

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова раскрыла одну из главных проблем, с которой сталкиваются бойцы, принимающие участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Подробностями она поделилась с Life.ru.

По словам Москальковой, у военнослужащих возникают трудности с увольнением — прекращением их контракта, по семейным обстоятельствам. Она подчеркнула, что на основании указа президента Владимира Путина этот вопрос решается аттестационными комиссиями при комиссариатах.

Омбудсмен заявила, что уже более шести тысяч бойцов были уволены по семейным обстоятельствам. При этом она заметила, что каждая ситуация является спором аргументов, мотивов и причин.