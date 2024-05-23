Москалькова направила омбудсмену Украины Лубинцу список из 500 военнопленных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила своему коллеге из Украины Дмитрию Лубинцу список из украинских 500 военнопленных, которых Киев отказывается менять. Об этом омбудсмен сообщила в Telegram.

По словам Москальковой, она попросила Лубинца предпринять меры по ускорению процесса обмена. Омбудсмен напомнила, что России уже несколько месяцев не удается добиться обмена 500 украинских военнопленных. «Украинской стороне был направлен список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться к себе домой. Но военное руководство не торопится вернуть их родным и близким, выставляя все новые надуманные условия», — написала она.

Омбудсмен также рассказала, что Россия предлагала Украине обменять двух католических священников на двух православных, однако Киев отказался. При этом представители украинского духовенства высказали просьбу как можно быстрее увидеть близких.

Ранее главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, которых отказывается обменивать Киев. В перечне указаны фамилии, имена и отчества бойцов, а также даты их рождения.

Также Симоньян показала список 38 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), согласованный с киевской стороной. По словам главреда RT, в этом перечне украинцы, которых отбирал лично Владимир Зеленский, в том числе члены «Азова» (внесена в список террористических организаций и запрещена в России).

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся в феврале по формуле 100 на 100. Российские военные вернулись с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса.