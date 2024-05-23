Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:48, 23 мая 2024Россия

Москалькова рассказала о просьбе к омбудсмену Украины из-за списка 500 пленных

Москалькова направила омбудсмену Украины Лубинцу список из 500 военнопленных

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила своему коллеге из Украины Дмитрию Лубинцу список из украинских 500 военнопленных, которых Киев отказывается менять. Об этом омбудсмен сообщила в Telegram.

По словам Москальковой, она попросила Лубинца предпринять меры по ускорению процесса обмена. Омбудсмен напомнила, что России уже несколько месяцев не удается добиться обмена 500 украинских военнопленных. «Украинской стороне был направлен список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться к себе домой. Но военное руководство не торопится вернуть их родным и близким, выставляя все новые надуманные условия», — написала она.

Омбудсмен также рассказала, что Россия предлагала Украине обменять двух католических священников на двух православных, однако Киев отказался. При этом представители украинского духовенства высказали просьбу как можно быстрее увидеть близких.

Ранее главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, которых отказывается обменивать Киев. В перечне указаны фамилии, имена и отчества бойцов, а также даты их рождения.

Также Симоньян показала список 38 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), согласованный с киевской стороной. По словам главреда RT, в этом перечне украинцы, которых отбирал лично Владимир Зеленский, в том числе члены «Азова» (внесена в список террористических организаций и запрещена в России).

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся в феврале по формуле 100 на 100. Российские военные вернулись с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В ВСУ допустили территориальные уступки ради мира с Россией

      Орбан призвал к переговорам России и США для урегулирования конфликта на Украине

      В российском зоопарке показали хорька-стилиста

      Киев запланировал получить от МВФ еще 2,2 миллиарда долларов финансовой помощи

      Россиянам раскрыли способы купить квартиру без проблем

      Путин разрешил изымать американское имущество. Так Россия хочет компенсировать ущерб от санкций

      Уехавший из России комик назвал минус интервью Дудя

      Возможный ущерб США от изъятия активов в России оценили

      Валиева объявила о начале музыкальной карьеры

      Доказано замедление старения мозга из-за полезного питания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше