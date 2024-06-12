Названы планы Украины по пополнению бюджета

NYT: Украина продаст госкомпании и активы для пополнения слабеющего бюджета

Власти Украины продадут государственные компании и активы, чтобы пополнить бюджет. О таком способе наполнения казны пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в правительстве Украины.

С лета 2024 года Киев выставит на аукцион около 20 госкомпаний и активов, в том числе отель «Украина», большой торговый центр в Киеве и несколько горнодобывающих и химических компаний.

В этом году бюджету Украины недостает пять миллиардов долларов. Продажа госкомпаний и активов укрепит слабеющую экономику, говорят собеседники издания.

Жители могут быть обеспокоены тем, что продажи активов могут стать объектом коррупции, поэтому такой способ пополнения бюджета может столкнуться с рядом проблем.

В мае власти Украины заявили, что рассматривают вариант возможной продажи части государственных предприятий Польше. Речь идет о намерении продать часть госпредприятий химической промышленности и титанового производства, а также хлебокомбинаты и спиртзаводы.