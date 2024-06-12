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22:39, 12 июня 2024Россия

Неизвестный открыл стрельбу около монастыря Оптина пустынь

Неизвестный устроил перестрелку с полицией у мужского монастыря Оптина пустынь
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Под Калугой неизвестный открыл стрельбу около монастыря Оптина пустынь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина устроил перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов, при этом ранение в ногу получила одна прохожая. Всех прихожан собрали внутри церкви.

Преступнику удалось скрыться, ведется его розыск. Сейчас дорога к монастырю перекрыта.

В 2022 году 31-летний мужчина открыл стрельбу в храме Благовещения в Санкт-Петербурге. До случившегося он оставил в соцсетях пост, в котором попросил прощения у своей возлюбленной за все.

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      Марина Совина
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