Появились подробности о состоянии открывшего стрельбу в петербургском храме

Открывший стрельбу в храме Благовещения петербуржец выжил и находится в реанимации

Открывший стрельбу в храме Благовещения в Санкт-Петербурге мужчина выжил и находится в реанимации. Такие подробности о состоянии россиянина привела пресс-секретарь Елизаветинской больницы Дарья Семикозова, передает «Интерфакс».

По ее словам, медики оценивают состояние петербуржца как тяжелое. По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», до случившегося 31-летний мужчина оставил в соцсетях пост, в котором попросил прощения у своей возлюбленной за все.

Сообщения о стрельбе в петербургском храме на Пискаревском проспекте появились 9 июня. Предположительно, мужчина использовал травматический пистолет, уточнили в Росгвардии. Данных о других пострадавших не было.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов установили личность стрелявшего по окнам драматического театра Набережных Челнов и задержали его. Им оказался местный житель 2000 года рождения, мужчина был задержан по горячим следам.