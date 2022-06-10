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Появились подробности о состоянии открывшего стрельбу в петербургском храме

Открывший стрельбу в храме Благовещения петербуржец выжил и находится в реанимации

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Открывший стрельбу в храме Благовещения в Санкт-Петербурге мужчина выжил и находится в реанимации. Такие подробности о состоянии россиянина привела пресс-секретарь Елизаветинской больницы Дарья Семикозова, передает «Интерфакс».

По ее словам, медики оценивают состояние петербуржца как тяжелое. По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», до случившегося 31-летний мужчина оставил в соцсетях пост, в котором попросил прощения у своей возлюбленной за все.

Сообщения о стрельбе в петербургском храме на Пискаревском проспекте появились 9 июня. Предположительно, мужчина использовал травматический пистолет, уточнили в Росгвардии. Данных о других пострадавших не было.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов установили личность стрелявшего по окнам драматического театра Набережных Челнов и задержали его. Им оказался местный житель 2000 года рождения, мужчина был задержан по горячим следам.

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Анна Щербакова
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