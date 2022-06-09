Неизвестный открыл стрельбу в петербургском храме

Неизвестный открыл стрельбу в храме Благовещения в Санкт-Петербурге

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в Санкт-Петербурге в храме Благовещения пресвятой Богородицы. Об этом в четверг, 9 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, неизвестный открыл стрельбу на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе в храме Благовещения пресвятой Богородицы. При этом, со слов собеседника агентства, есть данные лишь об одном пострадавшем — самом преступнике. Информации о других пострадавших или оружии стрелявшего на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов установили личность стрелявшего по окнам драматического театра Набережных Челнов и задержали его. Им оказался местный житель 2000 года рождения, мужчина был задержан по горячим следам.