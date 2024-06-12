Немецкий депутат рассказал о нежелании Германии устроить мир в Европе

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил, что власти его страны не хотят мира в Европе. Его слова приводит телеканал «Звезда».
Он считает, что открытие завода Rheinmetall на территории Украины говорит о непосредственном вовлечении немецкой экономики в военные действия.
«Я надеюсь нам удасться найти дипломатическое решение данной ситуации. Только оппозиция, такая как "Альтернатива для Германии" способна принять дипломатические меры для завершения конфликта», — заявил Линдеманн.
Ранее стало известно, что на территории Украины открылась первая производственная площадка, на которой совместно работают представители «Укроборонпрома» и немецкого концерна Rheinmetall.