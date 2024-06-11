На Украине открылась первая совместная с Rheinmetall производственная площадка

На Украине открылась первая совместная с Rheinmetall производственная площадка

На территории Украины открылась первая производственная площадка, на которой совместно работают представители Укроборонпрома и немецкого концерна Rheinmetall. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в своем Telegram-канале.

«В цехе работают украинские специалисты, под техническим наблюдением коллег из Германии. Налоги платятся в Украине. И мы получаем новейшие технологии», — написал Камышин.

Он отметил, что предприятие позволит быстрее ремонтировать западную технику и возвращать ее на поле боя.

Ранее сотрудники Росгвардии и военной контрразведки ликвидировали схрон Вооруженных сил Украины с оружием иностранного производства в Донецкой народной республике. Тайник был обнаружен на окраине одного из населенных пунктов региона.