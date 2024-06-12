CBS: телеведущую Опру Уинфри госпитализировали в США с желудочным гриппом

Американскую телеведущую Опру Уинфри госпитализировали с желудочным гриппом, об этом рассказали в эфире программы CBS Morning.

Как сообщила ее подруга, телеведущая Гейл Кинг, у Уинфри диагностировали сильное обезвоживание. Кинг выразила надежду, что коллеге скоро станет легче.

«У нее было что-то вроде желудочного гриппа, когда что-то выходило с обоих концов. Я не буду вдаваться в подробности», — подчеркнула она.

В январе актер и звезда серии фильмов «Один дома» Девин Рэтрей попал в больницу в США в критическом состоянии. Это произошло в преддверии суда по делу о домашнем насилии, фигурантом которого является Рэтрей.