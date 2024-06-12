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16:29, 12 июня 2024Бывший СССР

Пашинян высказался о готовности мирного договора с Азербайджаном

Пашинян: в тексте мирного договора с Азербайджаном остались последние штрихи

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Последние детали осталось добавить и согласовать в тексте мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, его цитирует ТАСС.

«Текст мирного соглашения вполне созрел, осталось скорректировать последние штрихи и подписать», — сказал он, добавив, что соглашение может быть подписано в течение месяца.

Ранее Пашинян выразил готовность подписать мирный договор с Азербайджаном. В разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым он уточнил, что к соглашению можно прийти в рамках трех ранее согласованных республиками принципов.

В Азейбайджане, в свою очередь, заявили, что мирный договор с Арменией может быть подписан уже в ноябре текущего года в ходе Конференции ООН по изменению климата. Такое мнение высказал политолог Российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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