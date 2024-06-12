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15:31, 12 июня 2024Бывший СССР

Пасынок главкома ВСУ предрек судьбу отчима

Пасынок главкома ВСУ Сырского предрек отчиму либо плен, либо бегство
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского ждет либо плен, либо бегство из страны. Такую судьбу своему отчиму в интервью РИА Новости предрек пасынок военного Иван Сырский.

«Я думаю, что в конце концов [президент Украины Владимир] Зеленский заявит о том, что он сам хотел как лучше, а Сырский во всем виноват. Но мне кажется, что Сырский к этому времени либо уже будет в плену, либо, если успеет, удерет за границу», — сказал Сырский-младший.

Он добавил, что Зеленскому удастся найти козла отпущения, который ответит за неудачи ВСУ на поле боя. У Сырского-младшего сложилось впечатление, что сейчас большая часть критики за провалы на фронте приходится именно на нынешнего главкома.

Ранее Сырский-младший заявил, что получал на Украине угрозы за поддержку России. Друзья пасынка главкома ВСУ называли его пророссийским, из-за чего он с ними переругался, а один из бывших одноклассников даже пообещал перерезать ему горло в случае возвращения на Украину.

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      Олег Давыдов
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