Пасынок главкома ВСУ Сырского предрек отчиму либо плен, либо бегство

Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского ждет либо плен, либо бегство из страны. Такую судьбу своему отчиму в интервью РИА Новости предрек пасынок военного Иван Сырский.

«Я думаю, что в конце концов [президент Украины Владимир] Зеленский заявит о том, что он сам хотел как лучше, а Сырский во всем виноват. Но мне кажется, что Сырский к этому времени либо уже будет в плену, либо, если успеет, удерет за границу», — сказал Сырский-младший.

Он добавил, что Зеленскому удастся найти козла отпущения, который ответит за неудачи ВСУ на поле боя. У Сырского-младшего сложилось впечатление, что сейчас большая часть критики за провалы на фронте приходится именно на нынешнего главкома.

Ранее Сырский-младший заявил, что получал на Украине угрозы за поддержку России. Друзья пасынка главкома ВСУ называли его пророссийским, из-за чего он с ними переругался, а один из бывших одноклассников даже пообещал перерезать ему горло в случае возвращения на Украину.

