Приемный сын главкома ВСУ рассказал об угрозах за поддержку России

Приемный сын главкома ВСУ Сырского заявил, что получал угрозы за поддержку РФ

Приемный сын главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван заявил, что получал на Украине угрозы за поддержку России. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Я занимал активную гражданскую позицию еще с 2014 года, когда это все началось», — объяснил он.

По словам пасынка Сырского, друзья называли его пророссийским, из-за чего он с ними переругался. «Бывший одноклассник даже написал мне, что если я вернусь на Украину, он мне лично горло перережет», — добавил мужчина.

В марте сообщалось, что Иван Сырский попросил у президента России Владимира Путина российское гражданство.

В феврале он заявил о поддержке специальной военной операции.