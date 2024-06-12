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14:44, 12 июня 2024Бывший СССР

Приемный сын главкома ВСУ рассказал об угрозах за поддержку России

Приемный сын главкома ВСУ Сырского заявил, что получал угрозы за поддержку РФ

Фото: Александр Река / ТАСС

Приемный сын главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван заявил, что получал на Украине угрозы за поддержку России. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Я занимал активную гражданскую позицию еще с 2014 года, когда это все началось», — объяснил он.

По словам пасынка Сырского, друзья называли его пророссийским, из-за чего он с ними переругался. «Бывший одноклассник даже написал мне, что если я вернусь на Украину, он мне лично горло перережет», — добавил мужчина.

В марте сообщалось, что Иван Сырский попросил у президента России Владимира Путина российское гражданство.

В феврале он заявил о поддержке специальной военной операции.

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