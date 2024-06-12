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16:14, 12 июня 2024Бывший СССР

Пасынок главкома ВСУ рассказал о не считавшем себя украинцем Сырском

Пасынок главкома ВСУ Сырского: он никогда не считал себя украинцем
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в прежние годы не говорил ничего плохого о России или Донбассе и украинцем себя никогда не считал, рассказал в интервью RT его пасынок Иван.

По его словам, военный в то время критиковал власти Украины за политические решения и коррупцию. «Мы все тогда считались русскими», — сказал мужчина. Он отметил, что в семье «были ошарашены» назначением Сырского командующим украинской операцией в Донбассе.

«Он никогда не был патриотом Украины, язык даже никогда учить украинский не хотел. А тут такое… Карьера, наверное, оказалась дороже», — подытожил Иван Сырский, который сейчас живет в Австралии и намеревается получить гражданство РФ.

Говоря о дальнейшей судьбе отчима, он предположил, что украинского военачальника ждет либо плен, либо бегство из страны.

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      Дмитрий Воронин
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