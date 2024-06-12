Путин присвоил звание генерала-полковника двум российским военнослужащим

Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника Трушину и Гуляеву

Российский президент Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника замначальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Василию Трушину и начальнику Главного управления вооружения Анатолию Гуляеву. Об этом говорится в указе на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно подписанному Путиным документу, звание генерала-полковника присуждается двум военнослужащим армии России. «Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных сил России: генерал-полковника Гуляеву Анатолию Васильевичу, Трушину Василию Викторовичу», — сообщается в указе.

Трушин является председателем Военно-научного комитета ВС РФ. Гуляев с 2012 по 2015 год руководил Департаментом вооружения Минобороны. Главное управление вооружения он возглавил 1 декабря 2015 года.

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