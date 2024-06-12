Пушков заявил о настойчивом нарративе войны НАТО с Россией в западных СМИ

Пушков: нарратив о войне НАТО с Россией становится главным в западных СМИ

Настойчивый нарратив о скорой войне НАТО с Россий становится главным в западных СМИ, заявил сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Все развивается в точности с азбучной логикой эскалации: то, что вчера еще казалось невозможным и недопустимым — от поставок Киеву ракет большой дальности до войны НАТО с Россией, становится для Запада возможным и допустимым», — говорится в публикации.

Ранее эксперты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) призвали НАТО готовиться к сценарию затяжной войны с Россией. В их докладе также утверждалось, что Североатлантический альянс достиг значительного прогресса в подготовке к потенциальному конфликту.

Эксперты CSIS считают стремительный захват территорий Прибалтики российскими войсками наиболее вероятным сценарием прямого столкновений, к которому следует готовиться блоку. По их мнению, таким образом Москва может резко изменить баланс сил в регионе. Альянсу в этом случае понадобиться установить контроль над Балтийским морем и иметь превосходство в воздухе.

