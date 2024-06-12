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02:54, 12 июня 2024Мир

НАТО призвали готовиться к затяжной войне с Россией

CSIS: НАТО следует готовиться к сценарию затяжной войны с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Pixabay

Эксперты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) призвали НАТО готовиться к сценарию затяжной войны с Россией. Доклад опубликован на официальном сайте организации.

Отмечается, что Североатлантический альянс достиг значительного прогресса в подготовке к потенциальному конфликту, согласно принятой в конце июня 2022 года в Мадриде стратегии по обеспечению безопасности стран-участниц.

Исследователи охарактеризовали указанную концепцию как «назад в будущее», имея в виду времена холодной войны. Россия, как и в те годы, получила «статус самой значительной и прямой угрозы безопасности», а в цели НАТО вошло сдерживание и оборона.

Эксперты CSIS считают наиболее вероятным сценарием прямого столкновений, к которому следует готовиться блоку, стремительный захват территорий Прибалтики российскими войсками.

По их мнению, таким образом Москва может резко изменить баланс сил в регионе. Альянсу в этом случае понадобиться установить контроль над Балтийским морем и иметь превосходство в воздухе. Для успеха необходимо реализовать все цели, поставленные на саммите в Мадриде в 2022 году, говорится в докладе.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств резко прокомментировал сообщения о якобы планирующемся нападении России на НАТО и назвал их чушью. Он призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия не только говорит о защите своих интересов, но делает это и будет делать, и с этим всем придется считаться.

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      Марина Совина
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