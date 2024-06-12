Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Лукашенко поздравил Путина с Днем России по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Уточняется, что глава Белоруссии поздравил Путина с Днем России.

Кроме того, президенты поговорили о дальнейшем развитии двусторонних отношений с учетом договоренностей, достигнутых на переговорах в Минске 24 мая.

«Затронуты также некоторые практические аспекты взаимодействия в рамках Союзного государства», — сказано в публикации.

Владимир Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным официальным визитом вечером 23 мая. На следующий день во Дворце Независимости в Минске прошли обширные переговоры между главами двух государств.