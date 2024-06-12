Путин рассказал о всенародной поддержке героев СВО

Путин: весь народ России поддерживает героев специальной военной операции

Российский народ поддерживает героев специальной военной операции (СВО) на территории Украины, заявил президент страны Владимир Путин во время вручения государственных премий в Кремле, передает РИА Новости.

«Вся страна, наш многонациональный народ поддерживает наших героев», — заявил Путин, добавив, что россиян объединяют патриотизм и ответственность за судьбу родины.

По его словам, эти чувства являются и служат надежной опорой людям, принимающим участие в специальной военной операции.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем России и подчеркнул, что этот праздник граждане отмечают с уважением к своей стране.

«Это праздник в честь нашей Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед», — сказал российский лидер.