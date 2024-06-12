Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:59, 12 июня 2024Россия

Путин рассказал о всенародной поддержке героев СВО

Путин: весь народ России поддерживает героев специальной военной операции

Российский народ поддерживает героев специальной военной операции (СВО) на территории Украины, заявил президент страны Владимир Путин во время вручения государственных премий в Кремле, передает РИА Новости.

«Вся страна, наш многонациональный народ поддерживает наших героев», — заявил Путин, добавив, что россиян объединяют патриотизм и ответственность за судьбу родины.

По его словам, эти чувства являются и служат надежной опорой людям, принимающим участие в специальной военной операции.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем России и подчеркнул, что этот праздник граждане отмечают с уважением к своей стране.

«Это праздник в честь нашей Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед», — сказал российский лидер.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкая Uniper заявила о расторжении контракта на поставки российского газа

      Названы планы Украины по пополнению бюджета

      Путин рассказал о всенародной поддержке героев СВО

      Российские дроны атаковали объекты энергетики на Украине

      Киев получит от Германии десятки миллионов евро на восстановление энергетики

      В Киргизии решили запретить рекламу магических услуг

      Путин поздравил россиян с Днем России

      Захарова объяснила значение патриотизма и русского характера

      Стал известен ответ ХАМАС на мирный план Байдена

      Путин и Лукашенко поговорили по телефону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше