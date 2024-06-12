Путин: День России граждане отмечают с уважением к своей стране

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем России и подчеркнул, что этот праздник граждане отмечают с уважением к своей стране. Об этом он заявил на церемонии вручения государственных премий, трансляция доступна в Telegram-канале Кремля.

«Это праздник в честь нашей Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед», — сказал российский лидер.

По его словам, в непростое для России время граждан страны вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины.

Ранее президент России провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Уточнялось, что глава Белоруссии поздравил Путина с Днем России.