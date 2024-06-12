Раскрыт мотив открывшего стрельбу в районе Оптиной пустыни

Открывший стрельбу у Оптиной пустыни хотел ограбить проезжавший автомобиль

Мужчина, устроивший стрельбу в районе монастыря Оптина пустынь, пытался ограбить пассажиров проезжавшего мимо автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Также выяснилось, что женщина, получившая травму во время инцидента, пишет иконы для монастыря.

Инцидент произошел на автомобильной дороге Козельск — Оптина пустынь вечером 12 июня. Преступнику удалось скрыться, ведется его розыск.

Позднее наместник Оптиной пустыни епископ Можайский Иосиф (Королев) рассказал, что на территории монастыря не было стрельбы.