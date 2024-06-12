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23:08, 12 июня 2024Россия

Раскрыты подробности стрельбы в районе монастыря Оптина Пустынь

Власти заявили о неадекватном состоянии открывшего стрельбу у Оптиной Пустыни

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Мужчина, открывший стрельбу в районе монастыря Оптина Пустынь в Калужской области, находился в неадекватном состоянии. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале/

Власти пояснили, что инцидент произошел на автомобильной дороге Козельск — Оптина Пустынь. Злоумышленник остановил автомобиль и открыл огонь в воздух и землю. В результате легкую травму получила одна женщина, ей срикошетировавший кусок асфальта попал в ногу. Преступнику удалось скрыться, ведется его розыск.

Об инциденте сообщалось ранее 12 июня. Telegram-канал Mash утверждал, что после звуков выстрелов всех прихожан собрали внутри церкви.

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      Марина Совина
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