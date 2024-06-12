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19:16, 12 июня 2024Мир

США отреагировали на учения России в Карибском бассейне

Салливан: США следят за военными кораблями России у побережья Кубы

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Соединенные Штаты наблюдают за российскими военными кораблями в Карибском бассейне. Так на учения у побережья Кубы отреагировал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, чьи слова цитирует РИА Новости.

«Мы внимательно следим за этим. Посмотрим, как это будет развиваться. Но мы видели подобное ранее, ожидаем, что увидим и впредь», — сказал представитель Вашингтона.

Помощник главы Белого дома отметил, что такие учения проводились Москвой и при других администрациях США.

Ранее стало известно, что Россия перебрасывает корабли и самолеты для проведения военных учений в Карибском бассейне в ближайшие недели. По информации источников ряда западных СМИ, учения станут частью ответа Москвы на поддержку Украины со стороны США.

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      Олег Давыдов
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