Стал известен ответ ХАМАС на мирный план Байдена

Reuters: ХАМАС отклонило план президента США Байдена о перемирии в секторе Газа

Палестинское радикальное движение ХАМАС фактически отклонило план президента США Джо Байдена о перемирии в секторе Газа. Как сообщает со ссылкой на неназванного израильского чиновника Reuters, ответ радикалов стал известен благодаря посредникам.

«[ХАМАС] изменил все основные и наиболее значимые параметры, — сказал собеседник агентства. — [Фактически] они отклонили предложение об освобождении заложников, представленное Байденом».

В свою очередь, представитель движения заявил Reuters, что отказ от мирного плана связан с необходимостью такого режима прекращения огня, который бы привел и к полному окончанию боевых действий в секторе Газа, и к выводу израильских войск, и к восстановлению палестинского анклава, а также к освобождению палестинских заключенных в Израиле.

«Мы подтвердили нашу прежнюю позицию. Я считаю, что больших разрывов нет. Сейчас мяч на стороне Израиля», — заявил источник в ХАМАС.

Ранее президент США объявил, что Израиль представил ХАМАС новое предложение о прекращении огня в секторе Газа. Как утверждал Байден, предложенная сделка состоит из трех этапов: вывод израильских войск из Газы и освобождение заложников из плена ХАМАС, бессрочное прекращение огня и начало восстановления Газы после боевых действий.