Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:36, 12 июня 2024Мир

Стал известен ответ ХАМАС на мирный план Байдена

Reuters: ХАМАС отклонило план президента США Байдена о перемирии в секторе Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ken Cedeno / Globallookpress.com

Палестинское радикальное движение ХАМАС фактически отклонило план президента США Джо Байдена о перемирии в секторе Газа. Как сообщает со ссылкой на неназванного израильского чиновника Reuters, ответ радикалов стал известен благодаря посредникам.

«[ХАМАС] изменил все основные и наиболее значимые параметры, — сказал собеседник агентства. — [Фактически] они отклонили предложение об освобождении заложников, представленное Байденом».

В свою очередь, представитель движения заявил Reuters, что отказ от мирного плана связан с необходимостью такого режима прекращения огня, который бы привел и к полному окончанию боевых действий в секторе Газа, и к выводу израильских войск, и к восстановлению палестинского анклава, а также к освобождению палестинских заключенных в Израиле.

«Мы подтвердили нашу прежнюю позицию. Я считаю, что больших разрывов нет. Сейчас мяч на стороне Израиля», — заявил источник в ХАМАС.

Ранее президент США объявил, что Израиль представил ХАМАС новое предложение о прекращении огня в секторе Газа. Как утверждал Байден, предложенная сделка состоит из трех этапов: вывод израильских войск из Газы и освобождение заложников из плена ХАМАС, бессрочное прекращение огня и начало восстановления Газы после боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев поздравил сограждан с Днем России. Он опубликовал карту страны, включающую Украину

      Стало известно о возвращении Смолова в «Краснодар»

      В деле обвиняемого в педофилии главы челябинского завода появилась подельница

      Названы планы Украины по пополнению бюджета

      Путин рассказал о всенародной поддержке героев СВО

      Российские дроны атаковали объекты энергетики на Украине

      Киев получит от Германии десятки миллионов евро на восстановление энергетики

      В Киргизии решили запретить рекламу магических услуг

      Путин поздравил россиян с Днем России

      Захарова объяснила значение патриотизма и русского характера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше