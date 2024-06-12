В ЛНР оценили площадь контролируемой ВСУ территории

Марочко: ВСУ контролируют не более двух процентов территории ЛНР

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что продвижение российских военных на купянском направлении и освобождение населенного пункта Артемовка сократили площадь территории, находящейся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Марочко оценил площадь контролируемой ВСУ территории и подчеркнул, что она существенно уменьшилась в связи с наступлением на сватовско-кременском участке. «Фактически украинские боевики контролируют не более двух процентов нашей территории», — подчеркнул он.

По словам эксперта, под контролем ВСУ находится территория ЛНР на краснолиманском направлении и в районе Лисичанска.

Ранее Марочко объяснил значимость взятия Артемовки. По его словам, это позволяет обезопасить жителей ЛНР и открывает возможность для продвижения в направлении Купянска.