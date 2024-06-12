Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:41, 12 июня 2024Бывший СССР

В ЛНР оценили площадь контролируемой ВСУ территории

Марочко: ВСУ контролируют не более двух процентов территории ЛНР
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что продвижение российских военных на купянском направлении и освобождение населенного пункта Артемовка сократили площадь территории, находящейся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Марочко оценил площадь контролируемой ВСУ территории и подчеркнул, что она существенно уменьшилась в связи с наступлением на сватовско-кременском участке. «Фактически украинские боевики контролируют не более двух процентов нашей территории», — подчеркнул он.

По словам эксперта, под контролем ВСУ находится территория ЛНР на краснолиманском направлении и в районе Лисичанска.

Ранее Марочко объяснил значимость взятия Артемовки. По его словам, это позволяет обезопасить жителей ЛНР и открывает возможность для продвижения в направлении Купянска.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал указы о присуждении госпремий. За какие достижения их удостоились российские деятели науки и культуры?

      В Севастополе отразили ракетную атаку ВСУ. Все цели были уничтожены

      На Украине показали кадры мощного пожара после ночных взрывов в Киеве

      Гладков призвал жителей не приближаться к незнакомым объектам

      Дипломат назвал неприемлемыми переговоры по Украине без России

      Пленный украинский боец рассказал о взятках в ВСУ

      В ЛНР оценили площадь контролируемой ВСУ территории

      В России командир приказал солдатам ремонтировать свой дом вместо боевой техники

      Российские военные уничтожили две десантные лодки ВСУ в Херсонской области

      Гладков предупредил жителей Белгородской области о невиданной ранее опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше