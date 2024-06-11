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17:08, 11 июня 2024Бывший СССР

В ЛНР объяснили значимость взятия Артемовки

Марочко: взятие ВС России Артемовки в ЛНР позволит обезопасить Сватово

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Взятие Вооруженными силами (ВС) России под контроль Артемовки в Луганской народной республике (ЛНР) позволит снизить интенсивность обстрелов города Сватово и продолжить продвижение к Купянску и Харькову. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, взятие Артемовки позволяет обезопасить жителей ЛНР и открывает возможность для продвижения в направлении Купянска. Он также обвинил украинское руководство во лжи своим гражданам о стабильности фронта, так как на самом деле российские войска продвигаются вперед.

Ранее Марочко рассказал, что ВСУ несколько суток безуспешно атаковали позиции Российской армии на харьковском направлении. После этого ВС России не только пресекли попытки наступления, но и улучшили свои позиции.

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      Илья Таксюр
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