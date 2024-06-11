Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:22, 11 июня 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о безуспешных атаках ВСУ под Харьковом

Марочко: ВСУ несколько суток безуспешно атаковали на харьковском направлении

Фото: Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько суток безуспешно атаковали позиции Вооруженных сил (ВС) России на харьковском направлении. Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он сообщил о попытках контратак ВСУ в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Волчанск и Липцы. Также украинские войска пытались контратаковать в районе Купянска.

«Боестолкновения были довольно ожесточенными, но без успеха для противника», — подчеркнул подполковник ЛНР. Он добавил, что российские военные не только пресекли попытки наступления ВСУ, но и улучшили свои позиции.

Ранее солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко рассказал о «мини-котлах» на харьковском направлении. По его словам, несмотря на приказ держать круговую оборону, подразделения ВСУ отступали на более выгодные позиции.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны сообщило о крушении Су-34 в российском регионе. Что известно об авиакатастрофе?

      Аферисты обманули россиянина на три миллиона рублей

      Названы лидирующие по переработке отходов страны

      В ЛНР рассказали о безуспешных атаках ВСУ под Харьковом

      Председателя Евросовета заподозрили в попытке сместить главу ЕК

      Глава Днепропетровской администрации заявил о повреждении инфраструктуры

      Марочко рассказал об ожесточенных боях за господствующие высоты в ДНР

      Военэксперт предрек удары новыми умными авиабомбами ВСУ по аэродромам России

      Минобороны отчиталось о взятии под контроль пяти опорных пунктов ВСУ

      МИД России назвал договор о сотрудничестве с Ираном стратегическим решением

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше