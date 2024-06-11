Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько суток безуспешно атаковали позиции Вооруженных сил (ВС) России на харьковском направлении. Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
Он сообщил о попытках контратак ВСУ в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Волчанск и Липцы. Также украинские войска пытались контратаковать в районе Купянска.
«Боестолкновения были довольно ожесточенными, но без успеха для противника», — подчеркнул подполковник ЛНР. Он добавил, что российские военные не только пресекли попытки наступления ВСУ, но и улучшили свои позиции.
Ранее солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко рассказал о «мини-котлах» на харьковском направлении. По его словам, несмотря на приказ держать круговую оборону, подразделения ВСУ отступали на более выгодные позиции.