В ЛНР рассказали о безуспешных атаках ВСУ под Харьковом

Марочко: ВСУ несколько суток безуспешно атаковали на харьковском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько суток безуспешно атаковали позиции Вооруженных сил (ВС) России на харьковском направлении. Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он сообщил о попытках контратак ВСУ в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Волчанск и Липцы. Также украинские войска пытались контратаковать в районе Купянска.

«Боестолкновения были довольно ожесточенными, но без успеха для противника», — подчеркнул подполковник ЛНР. Он добавил, что российские военные не только пресекли попытки наступления ВСУ, но и улучшили свои позиции.

Ранее солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко рассказал о «мини-котлах» на харьковском направлении. По его словам, несмотря на приказ держать круговую оборону, подразделения ВСУ отступали на более выгодные позиции.