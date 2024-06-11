Пленный Доценко: солдаты ВСУ под Харьковом попали в множество «мини-котлов»

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали на Харьковском направлении во множество «мини-котлов». Об этом рассказал солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко, его слова приводит РИА Новости.

«Никакой контрбатрейной борьбы с нашей стороны, либо поддержки какой-то тяжелой техники мы не ощутили. То есть мы сидели, дождались конкретно до того момента, пока ваши войска прям впритык чуть ли не подошли к нашим позициям. Начался бой, и все», — рассказал Доценко.

По его словам, несмотря на приказ держать круговую оборону, подразделения ВСУ принялись отступать на более выгодные позиции. После этого они попадали в «мини-котлы».

Ранее стало известно о переброске ВСУ под Харьков мобилизованных солдат. По словам главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева, отсутствие необходимой подготовки у украинских бойцов видно по тому, как они стараются быстро сдаться в плен.