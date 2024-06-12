В Минобороны раскрыли подробности о втором этапе ядерных учений

МО: ракетчики и ВМФ отработают пуски из «Искандеров» на втором этапе учений

Во втором этапе учений нестратегических ядерных сил будет участвовать личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа и Военно-морской флот (ВМФ). Об этом написало Минобороны России в своем Telegram-канале.

В публикации уточняется, что на втором этапе учений ракетчики отработают «учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков».

11 июня Минобороны России сообщило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил совместно с Белоруссией. Во время тренировки военные отработают вопросы подготовки Вооруженных сил двух стран к боевому применению нестратегического (тактического) ядерного оружия.