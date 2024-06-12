В Севастополе по воздушным целям сработала ПВО

Развожаев: в Севастополе работает ПВО, уничтожаются воздушные цели

В Севастополе сработала противовоздушная оборона (ПВО), военные уничтожают воздушные цели. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал городской глава.

Он призвал население сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

Развожаев напомнил, что нельзя находиться на открытом пространстве, поскольку основную опасность при уничтожении воздушных целей представляют осколки.

10 июня губернатор Севастополя предупредил горожан о стрельбе. Он уточнил, что в районах Стрелецкой и Камышовой бухт будут проводиться учения флота. При этом моряки будут вести стрельбу из различных видов стрелкового оружия.

