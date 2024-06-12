В Севастополе сообщили об отражении ракетной атаки

Развожаев: отражение ракетной атаки над Севастополем завершено, цели уничтожены

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале сообщил об отражении ракетной атаки над городом.

«Отражение ракетной атаки завершено. Все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией», — отметил городской глава.

Развожаев уточнил, что в настоящее время в экстренные службы поступило сообщение об осколках, упавших в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки. По предварительной информации спасателей, повреждений объектов не последовало, пострадавших также нет.

Тип сбитых ракет устанавливается, добавил губернатор. В настоящее время несдетонировавших суббоеприпасов в городе не обнаружено.

Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе сработала противовоздушная оборона (ПВО), военные уничтожают воздушные цели.

