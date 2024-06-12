Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:41, 12 июня 2024Россия

В Севастополе сообщили об отражении ракетной атаки

Развожаев: отражение ракетной атаки над Севастополем завершено, цели уничтожены

Фото: Globallookpress.com

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале сообщил об отражении ракетной атаки над городом.

«Отражение ракетной атаки завершено. Все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией», — отметил городской глава.

Развожаев уточнил, что в настоящее время в экстренные службы поступило сообщение об осколках, упавших в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки. По предварительной информации спасателей, повреждений объектов не последовало, пострадавших также нет.

Тип сбитых ракет устанавливается, добавил губернатор. В настоящее время несдетонировавших суббоеприпасов в городе не обнаружено.

Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе сработала противовоздушная оборона (ПВО), военные уничтожают воздушные цели.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший мэр Купянска скончался в больнице, не приходя в сознание. Его расстреляли возле дома в Белгородской области

      США решили наложить санкции на поставляемые в Россию чипы

      В России создали разведывательный дрон на замену популярному на фронте Mavic

      В Киеве объявили воздушную тревогу

      В партии Макрона с гневом отреагировали на роспуск парламента

      Евросоюз призвали воздержаться от «зловещих интересов» США и НАТО на Украине

      В Севастополе по воздушным целям сработала ПВО

      Пушков заявил о настойчивом нарративе войны НАТО с Россией в западных СМИ

      НАТО призвали готовиться к затяжной войне с Россией

      Адвокат допустил прекращение дела против генерала Попова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше