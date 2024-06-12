В США предупредили об угрозе мировой войны из-за решения Байдена по Украине

Конгрессвумен Грин: одобрение Байденом ударов ВСУ по РФ приведет к мировой войне

Одобрение президентом США Джо Байденом ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России приведет к мировой войне. Об угрозе глобального столкновения предупредила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин в интервью Rumble-каналу RealAmericasVoice.

«Это грозит нам началом третьей мировой войны, особенно после того, как администрация Байдена разрешила использовать американское вооружение для ударов по российской территории», — заявила конгрессвумен.

По ее словам, американские власти не хотят достичь мира на Украине, поскольку делает все для продолжения конфликта.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предупредил о последствиях ударов Украины по российской территории. Он подчеркнул, что, если Киев, получивший американские дальнобойные ракеты, атакует не ту цель на российской территории, это может привести к всеобщей ядерной войне.