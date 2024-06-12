Риттер: удары Украины по России приведут к мировой войне

Бывший американский разведчик Скотт Риттер предупредил о последствиях ударов Украины по российской территории. В эфире YouTube-канала Redacted отставной офицер заявил, что это может привести к мировой войне.

«Сейчас у нас никакой линии нет. Есть одно нажатие кнопки. Мы находимся на расстоянии одного пуска ATACMS от масштабного ядерного конфликта с Россией», — отметил Риттер, добавив, что, если Киев, получивший ракеты, атакует не ту цель на российской территории, это может привести к всеобщей ядерной войне.

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат иметь на вооружении западные дальнобойные ракеты, мир будет и дальше находиться в опасности, поэтому их следует забрать, чтобы не оставить возможности Киеву «создать условия для ядерного конфликта», убежден Риттер.

Ранее истребитель ВСУ впервые нанес удар по территории России за пределами новых регионов и Крыма. Анонимный украинский военный источник рассказал, что 9 июня удару якобы подвергся командный узел в районе Белгорода.