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20:58, 12 июня 2024Мир

В США призвали к деэскалации на Украине из-за подлодок России на Кубе

Офицер Дэвис призвал к деэскалации конфликта на Украине из-за АПЛ России на Кубе

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

США должны способствовать деэскалации конфликта на Украине из-за отправки атомной подводной лодки (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) России на Кубу. К этому призвал подполковник США в отставке Дэниел Дэвис в эфире Nation News, фрагмент которого опубликован на его YouTube-канале.

«Давайте посадим Россию и Украину за стол переговоров, а не будем распространять конфликт и увеличивать риск ударов вне зоны боевых действий», — сказал американский офицер.

Он также отметил, что американская сторона не располагает информацией, есть ли ядерное оружие на борту прибывшей в порт Гаваны российской подлодки «Казань».

Ранее в порт кубинской столицы также зашли российский фрегат «Адмирал Горшков» и спасательный буксир «Николай Чикер». С российского фрегата были произведены залпы в знак приветствия. Он будет открыт для посещения с 13 по 15 июня.

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      Семен Александров
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