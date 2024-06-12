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21:31, 12 июня 2024Мир

В США рассказали об эффективном ответе Путина Западу

Политолог Доктороу: сближение России и Кубы сделает США намного уязвимее

Фото: Anton Vaganov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин сделал предупреждение Западу, отправив российские военные корабли на Кубу. Такое мнение высказал американский политолог Гилберт Доктороу в эфире телеканала WION.

«Путин делает прямое заявление Западу — если США разместят свои ракеты на расстоянии 10-20 минут полета от Москвы или Санкт-Петербурга, то он может ответить им тем же», — отметил эксперт.

По его словам, в таком случае Россия может разместить свои ракеты в Карибском бассейне, откуда они смогут долететь до Вашингтона за 5-10 минут, поэтому американская сторона не успеет принять ответные меры. Доктороу полагает, что в последнее время Россия сильно сблизилась с Кубой, что стало эффективным ответом Москвы на стратегию Запада по вооружению Украины.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о наблюдении за российскими военными кораблями в Карибском бассейне. Он сообщил, что Вашингтон будет следить за развитием ситуации.

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      Марина Совина
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