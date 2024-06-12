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22:26, 12 июня 2024Экономика

Москвичей предупредили о второй волне сверхинтенсивных осадков

В ближайшие часы в Москве ожидается вторая волна сверхинтенсивных осадков

Фото: Артур Новосильцев / Агентство «Москва»

В ближайшие часы в Москве ожидается вторая волна сверхинтенсивных осадков, которые могут сопровождаться грозой, градом и сильным ветром. Об этом предупредил москвичей столичный комплекс городского хозяйства в Telegram.

Кроме того, в городе зафиксированы случаи падения деревьев. Уточняется, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра 13 июня. Жителей столицы призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В среду, 12 июня, Москву накрыл сильнейший в истории тропический мегаливень. Сверхинтенсивные осадки зафиксированы на севере, востоке и северо-востоке Москвы. По прогнозам, непогода продлится до 11 часов ночи, возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

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      Марина Совина
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