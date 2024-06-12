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07:07, 12 июня 2024Бывший СССР

Зеленский оценил возможность компромиссов с Россией

Президент Украины Зеленский исключил компромиссы с Россией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Axel Schmidt / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Бундестаге высказался о конфликте с Россией. Видеозапись своей речи он опубликовал в Telegram-канале.

Зеленский оценил возможность компромиссов с Россией и подчеркнул, что их время пришло. По его словам, украинцы должны восстановить нормальную жизнь в стране. Украинский лидер добавил, что Киев будет вести военные действия до тех пор, пока не урегулирует кризис на своих условиях.

«Виновный в войне обязан понести ответственность. Справедливо ответить за каждое преступление этой войны», — отметил он.

Ранее стало известно, что Зеленский не желает идти на переговоры с Россией. Вместо этого он намерен склонить большинство стран к одобрению его «формулы мира», чтобы потом поставить Москву перед фактом.

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      Марина Совина
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