16 июня в России отмечают День медицинского работника, мусульмане празднуют Курбан-байрам, а православные чтут память царевича Дмитрия. В мире в этот день отмечают День отца и День защиты детей Африки. Какие еще праздники выпали на 16 июня, а также кто из знаменитостей родился в этот день, — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День медицинского работника

С 1980 года День медицинского работника в России отмечают в третье воскресенье июня. В 2024 году праздник выпадает на 16 июня. Традиционно в этот день проводятся конференции и семинары с участием специалистов, а лучшим медработникам вручают дипломы, грамоты и другие госнаграды.

Высшей наградой в сфере здравоохранения считается звание «Заслуженный врач Российской Федерации»

Мусульманский праздник Курбан-байрам

Курбан-байрам — это праздник завершения хаджа, то есть паломничества в Мекку. Как правило, торжество длится три дня, поэтому в 2024 мусульмане будут отмечать священный праздник до 18 июня. По традиции, мусульмане в этот день совершают жертвоприношение — закалывают барана, накрывают праздничный стол, посещают кладбища и молятся за усопших.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Официальный выходной по случаю праздника установлен в Адыгее, Ингушетии, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Татарстане и других регионах России.

Праздники в мире

Международный день отца

В большинстве стран мира День отца отмечают в третье воскресенье лета, в 2024 году он выпадает на 16 июня. Праздник призван отметить вклад, который папы вносят в жизнь своих детей.

При этом в России День отца отмечают осенью — в третье воскресенье октября. Однако международный праздник — еще один повод порадовать близкого человека и провести время с семьей.

Международный день семейных денежных переводов

День семейных денежных переводов отмечается во всем мире с 2015 года. Праздник посвящен трудовым мигрантам, которые вынуждены покидать свои страны и ехать на заработки, чтобы прокормить семью. Такие люди регулярно отправляют домой денежные переводы, которые порой составляют до 60 процентов семейного бюджета — это те деньги, которые заработать у себя на родине мигранту порой бывает невозможно.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Какие еще праздники отмечают в мире 16 июня

День защиты детей Африки;

День шоколадной помадки;

Международный день морской черепахи;

День чекушки .

Какой церковный праздник сегодня

Перенесение мощей благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского

Царевич Димитрий был сыном Ивана Грозного. После кончины царя, фактический правитель Борис Годунов захотел избавиться от законного наследника: сначала он распускал слухи о том что царевич якобы незаконнорожденный, потом попытался его отравить, а когда и это не сработало — подослал слуг, чтобы те зарезали мальчика.

Фото: Ssanny1885 / Wikipedia

Царевича Димитрия похоронили в Угличе. Предание гласит, что на его могиле происходили многочисленные чудеса: особенно часто мощи исцеляли людей с заболеваниями глаз. В 1606 году останки царевича перенесли в Москву, сегодня они хранятся в Архангельском соборе в Кремле.

День памяти преподобномученика Киприана Нелидова

Киприан (в миру Константин) родился в Казани в 1901 году, позже с отцом переехал в Нижний Новгород. Успел отслужить в армии, а после стал монахом и перебрался в Москву, где служил в одном из храмов. В 1933 году вместе с другими служителями был арестован и обвинен в создании нелегального монастыря. Был приговорен к трем годам лагерей и сослан на строительство Бийского тракта. Однако уже через год Киприан ушел из жизни в лагерном лазарете.

Какие еще церковные праздники отмечают 16 июня

День памяти священномученика Михаила Горетовского (Маркова);

День памяти мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы девы;

Попразднство Вознесения Господня.

Приметы на 16 июня

Фото: Jürgen Wiesler / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Если ветер дует с севера — следующий день будет ясным

Пролить воду в этот день, значит упустить удачу;

Брать и давать деньги в долг — к затяжному безденежью.

Кто родился 16 июня

Анна Чиповская (37 лет) — российская актриса. Снималась в новогодней серии фильмов «Елки». Однако по-настоящему большую популярность ей принесла главная роль в сериале «Оттепель». В 2022 году на экраны вышел психологический хоррор «Сестры» с участием Чиповской.

Даниэль Брюль (46 лет) — немецко-испанский актер, продюсер и режиссер. Известность получил благодаря роли гонщика «Формулы-1» Ники Лауды в спортивной киноленте «Гонка». Также актер снимался в фильмах: «На западном фронте без перемен», «Бесславные ублюдки», «Жена смотрителя зоопарка» и в сериале «Алиенист».

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Кто еще родился 16 июня