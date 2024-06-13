Сбер пригласил акционеров к голосованию на годовом общем собрании

Сбер пригласил акционеров утвердить результаты работы по итогам 2023 года

Сбер пригласил акционеров к заочному голосованию в ходе годового общего собрания акционеров для утверждения результатов работы по итогам 2023 года. Голосование продлится по 20 июня включительно, принятые решения будут объявлены 21 июня.

Акционеры утвердят годовой отчет, изберут новый состав Наблюдательного совета и аудиторскую организацию, а также распределят прибыль и утвердят выплату дивидендов.

По итогам 2023 года Сбер заработал 1,5 триллиона рублей, и Наблюдательный совет рекомендовал акционерам одобрить рекордную выплату дивидендов в размере 752,1 миллиарда рублей. Половина этих средств — порядка 376 миллиардов рублей — поступит в бюджет Российской Федерации. У Сбера 1,8 миллионов акционеров.

