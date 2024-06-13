Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:13, 13 июня 2024Экономика

Сбер пригласил акционеров к голосованию на годовом общем собрании

Сбер пригласил акционеров утвердить результаты работы по итогам 2023 года

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Сбер пригласил акционеров к заочному голосованию в ходе годового общего собрания акционеров для утверждения результатов работы по итогам 2023 года. Голосование продлится по 20 июня включительно, принятые решения будут объявлены 21 июня.

Акционеры утвердят годовой отчет, изберут новый состав Наблюдательного совета и аудиторскую организацию, а также распределят прибыль и утвердят выплату дивидендов.

По итогам 2023 года Сбер заработал 1,5 триллиона рублей, и Наблюдательный совет рекомендовал акционерам одобрить рекордную выплату дивидендов в размере 752,1 миллиарда рублей. Половина этих средств — порядка 376 миллиардов рублей — поступит в бюджет Российской Федерации. У Сбера 1,8 миллионов акционеров.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шаповалова
      Обсудить
      Последние новости

      В Пентагоне оценили возможность ударов ВСУ американским оружием вглубь России

      В столице российского региона объявили ракетную опасность

      В Москве начали чаще использовать вторсырье для производства

      Вероятность создания смартфона от Tesla оценили

      Раскрыты дата и место проведения российского аналога «Евровидения»

      В Европе поплыли помойки

      Пентагон назвал ориентировочный срок отправки Украине F-16

      Биолог назвал полезный для сердца продукт

      Американского журналиста обвинили в сборе данных об «Уралвагонзаводе»

      В ОДКБ прокомментировали членство Армении после заявлений Пашиняна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше