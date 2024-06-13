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14:09, 13 июня 2024Россия

Анонсировано совещание Путина по миграционной политике России

Песков: 13 июня Путин проведет совещание по миграционной политике в России

Фото: Alexander Kazakov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в четверг, 13 июня, проведет совещание по вопросам миграционной политике в стране. Его анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Совещание, посвященное обсуждению улучшения мер государственной миграционной политики пройдет вечером. До этого глава государства проведет заседание совета по науке и образованию и пообщается с учеными и получателями мегагрантов.

Ранее Путин заявлял, что в России не выстроена осмысленная миграционная политика. Президент тогда напомнил, что раньше вопросами приезжих занималась Федеральная миграционная служба, которую в результате «погрузили в МВД по соображениям вопросов безопасности». По словам президента, большой вопрос, насколько эффективно показало себя это решение.

До этого глава государства призвал добиваться соблюдения мигрантами законов и традиций России. С желающими приехать нужно работать в их родных странах, уверен Путин.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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