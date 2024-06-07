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18:40, 7 июня 2024Россия

Путин заявил об отсутствии в России осмысленной миграционной политики

Путин заявил, что в России не выстроена осмысленная миграционная политика

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. О ее отсутствии заявил президент страны Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Он напомнил, что раньше вопросами приезжих занималась Федеральная миграционная служба, которую в результате «погрузили в МВД по соображениям вопросов безопасности». По словам президента, большой вопрос, насколько эффективно показало себя это решение. Путин отметил, что эта тема обсуждается с правительством и Совбезом России, которым поставлена задача как можно быстрее вернуться к данному вопросу.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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