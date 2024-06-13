В США арестовали выходцев из России за экспорт техники

В США арестовали двух выходцев из России за экспорт техники в обход санкций

В США арестовали двух жителей США российского происхождения, Минюст США предъявил им обвинения. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Уточняется, что 40-летнего жителя Аляски Сергея Нефедова и 35-летнего жителя штата Вашингтон Марка Шумовича арестовали 11 июня. Мужчин обвиняют в попытках осуществить поставку в Россию снегоуборочной техники и комплектующих к ней на сотни тысяч долларов в обход действующих торгово-экспортных ограничений. Вся предназначенная к поставкам техника изъята. Обвиняемым может грозить более двадцати лет лишения свободы.

В ФБР назвали недопустимыми любые попытки обойти законы, санкции и нормативные акты США. «Тайная продажа снегоуборочных машин в Россию нарушает наше экспортное законодательство, независимо от того, осуществляются ли продажи напрямую или через Гонконг», — добавили в Минторговле США.

В прошлом году власти США арестовали россиянина Максима Марченко по обвинению в незаконном вывозе микроэлектроники в обход санкций. Сообщалось, что 51-летний гражданин России вместе с двумя предполагаемыми сообщниками участвовал в схеме с целью закупки произведенной в США микроэлектроники с возможностью военного применения в интересах потребителей в РФ.