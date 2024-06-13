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11:40, 13 июня 2024Наука и техника

Обнаружено столкновение гигантских астероидов

Телескоп Уэбба обнаружил столкновение гигантских астероидов

Фото: vchal / Shutterstock / Fotodom

Астрономы Университета Джонса Хопкинса обнаружили столкновение гигантских астероидов в звездной системе Бета Живописца с помощью космического телескопа имени Джемса Уэбба. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Бета Живописца, находящаяся на расстоянии 63 световых лет, представляет собой молодую систему, которая известна своей бурной планетообразующей деятельностью. Система находится в стадии, когда формирование планет все еще продолжается в результате столкновений гигантских астероидов.

Ученые сравнили данные космического телескопа Джеймса Уэбба с наблюдениями телескопа Спитцер, проведенные в 2004-2005 годах. Были обнаружены значительные изменения в энергетических характеристиках излучения, испускаемого пылинками вокруг Беты Живописца. С помощью детальных измерений Уэбба был определен состав и размер частиц пыли в конкретной области, ранее проанализированной Спитцером.

Особое внимание было уделено теплу, излучаемому кристаллическими силикатами — минералами, обычно встречающимися вокруг молодых звезд. Исследователи не обнаружили следов частиц, наблюдавшихся в 2004-2005 годах, что указывает на катастрофическое столкновение астероидов около 20 лет назад. В результате этого события крупные тела превратились в мелкие частицы пыли.

Первоначально пыль возле звезды нагревалась и испускала тепловое излучение, зафиксированное Спитцером. Теперь пыль остыла и больше не испускает излучение с теми же тепловыми характеристиками. Новые данные, полученные Уэббом, показывают, что пыль полностью исчезла, что указывает на ее катастрофическое происхождение.

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      Александр Еникеев
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